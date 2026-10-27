El Comité Electoral de Israel descarta irregularidades en los comicios a pesar de las acusaciones

Imagen de archivo de una mujer votando en las elecciones de Israel. - Zhang Haobo / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Central Electoral (CEC) de Israel ha descartado este martes irregularidades en el marco de los comicios que se están celebrando desde primera hora del día en el país a pesar de las acusaciones presentadas hasta el momento por varios partidos políticos, que apuntan a incidentes en varios centros de votación.

"Al contrario de lo que señala la información que circula por ahí, no hay ningún indicio ni prueba ahora mismo que apunte a irregularidades en el marco de las elecciones", ha rechazado en un comunicado la entidad, que ha afirmado que los casos se están analizando uno a uno de forma "inmediata".

Las declaraciones de la CEC llegan poco después de que algunos partidos, entre ellos Yashar, de Gadi Eisenkot; B'Yachad, de Naftali Bennett; Pueblo de Israel, de Ofer Winter; e Israel Beitenu, de Avigdor Liberman, entre otros, informaran de supuestas irregularidades y presuntos intentos por parte de terceros de intentar "interferir" en la votación.

Más de 7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas en unos comicios en los que Netanyahu se juega su continuidad tras cuatro años en el poder marcados los ataques del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo de fuerzas que, abanderadas por el antiguo jefe del Ejército Eisenkot, busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.