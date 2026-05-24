Condenadas a cadena perpetua nueve personas en Bahréin por colaborar con Irán

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior Penal de Bahréin ha condenado a nueve personas a cadena perpetua y a dos más a tres años de prisión por delitos de terrorismo y espionaje en colaboración con la Guardia Revolucionaria de Irán.
La Fiscalía ha informado de que los acusados colaboraban con la organización iraní para "perpetrar acciones hostiles y terroristas contra el reino de Bahréin" y contra sus intereses nacionales, informa la agencia de noticias oficial bahreiní, BNA.
El tribunal ha ordenado asimismo la incautación de materiales relacionados con el caso.
Uno de los reos trabajó con la Guardia Revolucionaria para reclutar a otro de los acusados para que vigilara y fotografiara infraestructuras por todo el país. El segundo acusado se alojaba en hoteles y remitía la información al primero.
Un tercer acusado que trabajaba en una oficina de cambio de moneda utilizó cuentas bancarias bahreiníes e iraníes para recibir fondos iraníes y distribuirlos en dinares a otros miembros de la trama. Otros dos habrían ayudado a quien hacía las vigilancias a pasar desapercibido pese a conocer el carácter "terrorista" de sus actividades.
En un segundo caso otro fugitivo reclutó a hasta cuatro personas dentro de Bahréin para realizar tareas de vigilancia para la Guardia Revolucionaria.