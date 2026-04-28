Condenadas seis personas a cadena perpetua por un atentado en 2020 en Costa de Marfil

Archivo - El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara - YVAN SONH / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Costa de Marfil ha condenado a cadena perpetua a seis personas por su papel en el atentado perpetrado en junio de 2020 contra un puesto de control en Kafolo, con otros 17 acusados recibiendo penas de 20 años de cárcel.

Las sentencias han sido dictadas tras un proceso abierto contra cien sospechosos, de los cuales 45 fueron finalmente imputados por "actos de terrorismo" y otros delitos relacionados con el citado ataque, que se saldó con la muerte de catorce militares marfileños.

El proceso ha tenido lugar en medio de un gran dispositivo de seguridad y ha derivado en la absolución de catorce acusados al considerarse que no había pruebas suficientes sobre su implicación en el ataque, reivindicado por la Katiba Macina, un grupo que mantiene lazos con la organización terrorista Al Qaeda.

La Fiscalía ha indicado una vez dictadas las condenas que el veredicto es un reflejo de "la resiliencia del Estado de derecho", al tiempo que ha rendido homenaje a los soldados muertos en el ataque, tal y como ha recogido el portal marfileño de noticias Ivore Matin.

El proceso es considerado como el segundo de mayor envergadura por cargos de terrorismo tras el abierto por los ataques ejecutados en marzo de 2016 en Grand Bassam (sur), que se saldó con cerca de 20 muertos y cuya autoría fue reclamada por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

El ataque fue perpetrado por un mínimo de cuatro hombres armados con fusiles de asalto Kalashnikov en un complejo turístico frecuentado por occidentales en Grand Bassam, donde los terroristas atacaron hasta tres hoteles antes de darse a la fuga dejando atrás granadas de mano y un par de cargadores.

En este caso, un tribunal condenó en diciembre de 2022 a cuatro personas a cadena perpetua por su papel en los ataques. Entre ellos están el hombre que condujo el vehículo que trasladó a los atacantes, el propietario del lugar donde vivían y dos personas que habrían facilitado las armas a los terroristas.

Otros siete acusados también fueron condenados a cadena perpetua en rebeldía --dado que estaban prófugos o detenidos en Malí, sin que estuvieran bajo custodia de Costa de Marfil en el momento del juicio--, entre los que se encuentran Kounta Dalla y Ould Baba, los dos 'cerebros' intelectuales de la operación terrorista.