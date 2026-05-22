Condenado a 19 años de cárcel el ex 'número dos' del Estado Mayor del Ejército ruso

Militares rusos en la provincia de Lugansk - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar ruso ha decidido este viernes extender por dos años más la condena de 17 años de prisión contra el ex jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país Jalil Arslanov, por supuestos cargos de soborno y fraude.

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental ha informado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax que Arslanov deberá permanecer 19 años en un penal de máxima seguridad, después de que en julio de 2025 fuese condenado a 17 años de cárcel y despojado de su rango militar --era coronel-- y honores.

Arslanov fue entonces declarado culpable de los delitos de soborno y fraude a gran escala, por los que recibió también una multa valorada en 24 millones de rublos (288.900 euros).

Desempeñó el cargo desde 2013 hasta febrero de 2020, cuando fue destituido y arrestado en el marco de esta causa, que investigaba el desvío de fondos mediante un contrato gubernamental para el mantenimiento y la reparación de equipos de las Fuerzas Armadas rusas.