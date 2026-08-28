Condenado en Alemania a cadena perpetua un hombre acusado de matar a una turista estadounidense en 1994

Archivo - Bandera de Alemania y de la Unión Europea. - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

COBLENZA (ALEMANIA), 28 (DPA/EP)

La Justicia de Alemania ha condenado este viernes a cadena perpetua a un hombre acusado de la muerte de una turista estadounidense hace más de 30 años, en 1994, dada la "gravedad" de los hechos acontecidos entonces y después de que el acusado admitiera haber cometido el asesinato.

El juez Rupert Stehlin del Tribunal Regional de Coblenza, en el oeste de Alemania, ha fallado que dada la "naturaleza parcialmente grave" de lo sucedido, el acusado, un hombre de 81 años, debe ser encarcelado.

Así, ha dado por probado que en septiembre de 1994, el acusado ató y violó a una joven de 24 años identificada como Amy Lopez, a la que mató al asestarle nueve puñaladas. La acusación ha indicado que el acusado había atraído a la víctima hasta un edificio aislado y abandonado.

Posteriormente, varios niños que se encontraban jugando cerca del edificio hallaron el cadáver poco después de su muerte, si bien el caso quedó sin resolver durante décadas. Ahora, la condena responde a la reapertura de las investigaciones tras el hallazgo de restos de ADN que han sido analizados gracias a nuevas técnicas.

Este hallazgo llevó hasta el acusado, que fue detenido en febrero de este mismo año en una residencia de ancianos de la localidad de Coblenza.