Condenado en Alemania a cadena perpetua un hombre de origen sirio por el apuñalamiento múltiple de Bielefeld

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Alemania. - Sebastian Kahnert/dpa - Archivo

DUSSELDORF (ALEMANIA), 1 (DPA/EP)

Un tribunal de Alemania ha condenado este lunes a un hombre de origen sirio a cadena perpetua tras hallarlo culpable de ser el autor del apuñalamiento múltiple que tuvo lugar en 2025 en la ciudad de Bielefeld, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, un ataque en el que resultaron heridas cinco personas.

La condena responde a las solicitudes realizadas por la Fiscalía, que ha apuntado a que el acusado "carecía de empatía" alguna hacia sus víctimas y tenía "convicciones islamistas radicales", por lo que "sigue suponiendo un peligro" para la población. Contra él pesaban cuatro cargos de intento de asesinato.

Así, la Justicia alemana ha resuelto que debe permanecer en prisión preventiva de momento, a la espera de que se emita la sentencia en firme. El acusado, de 36 años, había confesado los cargos que se le imputaban durante conversaciones con psicólogos y psiquiatras que evaluaren sus capacidades cognitivas.

Además, ha afirmado haber matado a dos personas en nombre del grupo terrorista Estado Islámico cuando se encontraba en Siria, entre ellos uno de sus propios hermanastros. Fue precisamente su apoyo a este grupo el que habría motivado el apuñalamiento en suelo alemán, donde habría tratado de matar "a tanta gente como fuera posible", según los fiscales.

El ataque se produjo cuando un grupo de seguidores de un equipo de fútbol salió de un bar, donde estaban celebrando el resultado de un partido. El hombre se aproximó y, utilizando un palo alargado al que pegó una hoja de 18 centímetros, les propinó varias heridas de gravedad.