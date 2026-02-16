Condenado a un año y dos meses de prisión el exviceministro del Interior iraní por propaganda contra el Estado

Archivo - Bandera de Irán (Archivo) - Gregor Fischer/dpa - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han condenado este lunes a un año y dos meses de prisión al exviceministro del Interior iraní Mostafá Tajzadé, que ejerció el cargo durante el mandato del reformista Mohamad Jatami (1997-2005), por "propaganda" contra el Estado.

El opositor --muy crítico con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei-- ha recibido la sentencia durante una audiencia llevada a cabo este lunes en un tribunal de Teherán tras la apertura de un nuevo caso en su contra el pasado mes de diciembre, según ha denunciado la ONG HRANA.

El destacado político ya fue condenado en julio de 2025 a cinco años de prisión por cargos similares. Asimismo, en diciembre de 2024 fue condenado a un año de prisión por "propaganda" y a cinco por "atentar contra la seguridad del Estado".

Tajzadé fue condenado en 2022 a ocho años por sedición y colusión contra la seguridad, así como por difundir mentiras y hacer propaganda contra el régimen" en el marco de las protestas por la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Amini. Cinco de los años eran ejecutorios en virtud de una ley sobre cumplimiento simultáneo de penas.

El político fue detenido en 2009 --y liberado en 2016-- durante las manifestaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales en las que Mahmud Ahmadineyad obtuvo un segundo mandato en medio de denuncias de fraude y manipulación por parte de los reformistas Mehdi Karrubi y Mirhosein Musavi, aspirantes a la Presidencia.