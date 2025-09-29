Condenado a cadena perpetua un hombre en Irak por reclutar combatientes para el Ejército de Rusia en Ucrania

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Irak ha condenado a cadena perpetua a un hombre por tráfico de personas en relación con una red dedicada al reclutamiento de personas para combatir junto a las tropas rusas en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Tribunal Penal de Nayaf ha indicado que el hombre, cuya identidad no ha trascendido, habría trabajado para reclutar a estas personas con el objetivo de "enviarlas a combatir a países extranjeros a cambio de sumas de dinero", según un comunicado del Consejo Judicial Supremo de Irak.

Fuentes judiciales citadas por el portal iraquí de noticias Shafaq han señalado que el hombre era parte de una "red internacional" dedicada a reclutar a iraquíes para combatir en Ucrania, después de que la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Irak confirmara este mes la presencia de iraquíes en las filas del Ejército ruso en Ucrania.

Las Fuerzas Armadas de ambos países han contado desde el inicio del conflicto con la presencia de miembros de otros países que se han desplazado a combatir a territorio ucraniano en apoyo de los esfuerzos de Moscú y Kiev, que denuncian respectivamente el uso de "mercenarios" en el contexto de las hostilidades.