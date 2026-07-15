Condenado a cinco años de cárcel un soldado de Israel por labores de espionaje en favor de Israel

Archivo - Un soldado del Ejército de Israel en un carro de combate cerca de la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar de Israel ha condenado este miércoles a cinco años de cárcel a un soldado por labores de espionaje en favor de Irán durante el conflicto desatado en 2025 a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército israelí contra el país asiático, a la que se sumó posteriormente Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

El hombre, que habría confesado sus actividades, ha sido sentenciado por "contactar con un agente extranjero" y "entregar información de Inteligencia que podría ser beneficiosa para el enemigo", ha dicho el Ejército israelí en un comunicado publicado a través de redes sociales.

"El acusado ha sido condenado por recibir mensajes en su cuenta en Telegram durante 2025 de parte de diversos actores, algunos de los cuales fueron identificados con Irán, incluidas varias ofertas de trabajo", ha explicado, antes de especificar que "un agente extranjero iraní" le preguntó si querría "ganar dinero" a cambio de diversas tareas.

El condenado envío a esta persona "dos vídeos mostrando interceptaciones de misiles, "recibiendo un pago por uno de ellos". Además, entregó varios vídeos grabados "desde ubicaciones civiles, incluido uno con documentación sobre un ataque con un misil que el acusado encontró en Internet".

La Fiscalía Militar reclamó una pena de siete años de cárcel debido a la gravedad de las acciones llevadas a cabo por el acusado y como "disuasión" para el resto de la población, si bien el tribunal ha tenido en cuenta que "no entregó información militar" o "información obtenida a raíz de su posición", por lo que le ha impuesto una sentencia de cinco años y una multa de mil shekels (cerca de 290 euros).

El Ejército de Israel ha advertido además de que "cualquier contacto con una entidad hostil está prohibido por ley". "Los organismos de seguridad continuarán trabajando para detectar y frustrar las actividades terroristas y de espionaje en Israel, y las fuerzas del orden seguirán trabajando para llevar ante la Justicia a todos los implicados en dichas actividades", ha zanjado.