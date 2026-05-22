Condenado a diez años de cárcel el expresidente de la autoridad anticorrupción de Túnez

Archivo - El ex primer ministro tunecino Elies Fajfaj - Europa Press/Contacto/Jdidi Wassim - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha condenado a Chauki Tabib, expresidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, a diez años de cárcel por varios cargos relacionados con un presunto caso de falsedad documental mientras dirigía este organismo del que fue destituido en 2020 ya bajo la Presidencia de Kais Saied.

La Sala Penal especializada en delitos financieros del Tribunal de Primera Instancia así lo ha decidido este jueves, al considerarlo culpable de los cargos de falsedad documental, posesión y uso de documentos falsificados, y destrucción de documentos considerados falsificados, según indican fuentes judiciales citadas por la agencia oficial de noticias tunecina TAP.

En particular, Tabib ha sido procesado por falsificar documentos que envió, como dirigente del órgano anticorrupción, al Parlamento en 2020 y que apuntaban a un presunto conflicto de intereses que implicaba al entonces primer ministro tunecino, Elies Fajfaj. Tabib fue destituido en agosto de ese mismo año.

La Autoridad Nacional Anticorrupción fue disuelta por orden de Saied en 2021, año en que también decidió disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

La oposición ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.