Archivo - Mural en la localidad de Madaba, Jordania, con la bandera del país - Mark Hertzberg / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Jordania ha ratificado este miércoles la condena a seis años cárcel con trabajos forzados impuesta a un hombre de doble nacionalidad franco-libanesa por poner en marcha dos negocios en el sur del país por encargo del partido-milicia libanés Hezbolá para ocultar sus "actividades ilegales", unas acusaciones ya rechazadas por el grupo chií.

La sentencia, confirmada por el Tribunal de Casación jordano, considera a un hombre identificado como Yaser Marji culpable de llevar a cabo "actividades destinadas a socavar el orden público y poner en peligro la seguridad del Estado".

Según el escrito, recogido por el diario jordano 'Madar al Saa', el acusado tenía un "proyecto de inversión" consistente en un club y una academia de equitación, ambos ubicados en Aqaba, en el sur de Jordania y cerca de la frontera con Líbano, con el que hacer de tapadera de actividades "ilegales" de Hezbolá.

El hombre, arrestado en junio de 2025 en territorio jordano, había recibido el encargo dos años antes por parte de Hasán Badir, miembro de la formación libanesa, que puso alrededor de 430.000 dólares (391.600 euros) para financiar el proyecto.

Hezbolá ha rechazado cualquier vinculación con el caso en un comunicado difundido a través de su cadena de televisión, Al Manar, en el que ha tachado de "falsas" las acusaciones en su contra, asegurando que "carecen de fundamento".

El grupo ha negado asimismo estar detrás de las "misiones, financiación, contactos o planes de seguridad en territorio jordano" recogidos en el fallo del alto tribunal, mientras que han advertido a las autoridades de Jordania del "peligro de verse arrastradas a campañas sistemáticas destinadas a distorsionar la imagen de Hezbolá y a intentar presentarlo (...) como un partido que busca amenazar a los países árabes y perjudicar su seguridad y estabilidad".

En esta línea, ha asegurado que "estas campañas no darán fruto ni lograrán cambiar la imagen de Hezbolá en la conciencia de los pueblos árabes, ni tampoco ocultarán la verdad de sus posiciones firmes al enfrentarse al enemigo israelí (...) al apoyar a Palestina y a su pueblo después de que muchos la abandonaran".