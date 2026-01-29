Un condenado a muerte en EEUU se convierte en el primer ejecutado en 2026

Archivo - Vista de un penal en el estado de Texas, Estados Unidos, tras las rejas - Europa Press/Contacto/Eric Paul Zamora - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre condenado a muerte en Estados Unidos ha sido ejecutado este miércoles mediante inyección letal en el estado de Texas, convirtiéndose así en la primera persona sobre la que se efectúa la pena capital en este país en 2026.

Charles Victor Thompson ha muerto a las 18.50 horas (hora local) tras recibir la inyección letal en un penal de Texas, en Huntsville, al ser declarado culpable en 1999 del asesinato a tiros un año antes de su exnovia y de la nueva pareja de ésta, de acuerdo a las informaciones del diario digital Houston Chronicle.

Este varón de 55 años se ha convertido así en la primera persona ejecutada este año en Estados Unidos. El estado de Texas tiene el registro más alto de ejecuciones llevadas a cabo del total de 50 que componen el país norteamericano, si bien la Gobernación de Florida fue la que más personas ejecutó en 2025, con 19.