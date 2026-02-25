Un condenado a muerte en EEUU es ejecutado en Florida, el segundo en 2026

Archivo - Institución penitenciaria del condado de Marion en Ocala, Florida - Europa Press/Contacto/Dirk Shadd - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre condenado a muerte en Estados Unidos ha sido ejecutado este martes mediante inyección letal en el estado de Florida, tras pasar 40 años en el corredor de la muerte por el asesinato a puñaladas de la propietaria de un comercio.

Melvin Trotter ha muerto a las 18.15 horas (hora local) tras recibir la inyección letal de tres fármacos, al ser declarado culpable en 1987 del asesinato un año antes de Virginie Langford, de 70 años, dueña de una tienda de comestibles.

El hombre de 65 años fue condenado a la pena capital también en 1993 por el Tribunal Supremo de Florida, después de que esta identificase errores en el manejo de los factores agravantes, rechazando así los recursos presentados por la defensa del reo.

Se trata de la segunda persona ejecutada en 2026 en Florida y la cuarta de todo el territorio nacional. El pasado año, 47 reclusos en el corredor de la muerte fueron ejecutados en Estados Unidos, 19 de ellos en Florida, siendo esta la cifra más alta desde 2009 (52).