Condenado a otros 18 meses de cárcel el expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol por violar la ley electoral en 2022

Archivo - Imagen de archivo del presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este lunes al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a otros 18 meses de cárcel por violar la ley electoral al mentir en al menos dos ocasiones durante la campaña a las elecciones presidenciales celebradas en marzo de 2022, las cuales ganó el mandatario.

La Justicia surcoreana ha impuesto ahora esta nueva condena tras hallarlo culpable de proporcionar datos falsos sobre conocidos en los actos de campaña que tuvieron lugar en diciembre de 2021 y enero de 2022, si bien queda de momento suspendida, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Los jueces han alertado de que estos conocidos podrían haber influido en el entonces presidente a la hora de tomar decisiones. Si esta se mantiene en firme esta condena, el Partido del Poder Popular (PPP) tendría que devolver a la Comisión Electoral unos 39.700 millones de wones (alrededor de 24 millones de euros), la cuantía aproximada recibida de manos del ente electoral para costear los gastos de campaña al hacerse con más del 15% de los votos.

La defensa del expresidente ha indicado que tiene intención de recurrir la sentencia, en un caso que podría llegar al Supremo en el próximo año. La legislación surcoreana establece que, en caso de ser multado o condenado por violar la ley electoral, el importe abonado debe ser devuelto.

Esta es la última condena impuesta contra el antiguo jefe de Estado de Corea del Sur, que también ha sido condenado a 30 años de cárcel por poner en riesgo al país con el envío de drones a Corea del Norte en 2024 y ha cadena perpetua por la polémica declaración de la ley marcial ese mismo año. En paralelo, su esposa, Kim Keon Hi, que también se encuentra en prisión, ha sido condenada a cuatro años de prisión por corrupción.