Condenado en Sri Lanka a 16 años de prisión un ex alto cargo del Gobierno acusado de aceptar sobornos

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Sri Lanka. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la ciudad de Colombo, en Sri Lanka, ha condenado este martes al exviceministro de Industrias Petroleras Sarana Gunawardena a un total de 16 años de prisión por aceptar sobornos en relación con varios contratos públicos previamente inflados de forma deliberada.

Los delitos en cuestión fueron cometidos bajo el Gobierno del expresidente Mahinda Rajapaksa (2005-2015) y han sido penados con cuatro años de cárcel cada uno --del total de cuatro cargos que se le imputaban por estos casos--, según el diario 'Daily Mirror'.

Se estima que los sobornos estaban valorados en unas 11,5 millones de rupias (unos 100.000 euros). La sentencia lo convierte en el tercer alto cargo del Gobierno de Rajapaksa en ser condenado y encarcelado por delitos financieros, después de que Mahindananda Aluthgamage y Nalin Fernando, que recibieron condenas de 20 y 25 años, respectivamente, fueran hallados culpables.

Estas condenas se enmarcan en las medidas adoptadas por el presidente Anura Jumara Dissanayake, que accedió al cargo tras prometer acabar con la corrupción y amplió las competencias de la Autoridad Nacional contra Delitos Financieros.

Su predecesor en el cargo, Ranil Wickremesinghe, fue detenido y acusado de malversación de fondos públicos el pasado agosto, antes de ser puesto en libertad bajo fianza. La corrupción se considera una de las causas de la grave crisis económica y financiera que azotó la isla del sur de Asia en 2022, lo que provocó la caída del presidente Gotabaya Rajapaksa, hermano de Mahinda, tras varias semanas de violentas protestas.