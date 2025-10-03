Condenado en Tailandia a cadena perpetua un hombre acusado de matar a un influyente opositor camboyano

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tailandia ha condenado este viernes a cadena perpetua a Ekkalak Paenoi, un hombre acusado de matar al influyente opositor camboyano Lim Kimya el pasado mes de enero cuando se encontraba en Bangkok, la capital tailandesa, junto a su mujer.

El acusado, que abrió fuego contra el político camboyano a plena luz del día en una calle de la ciudad, huyó posteriormente a Camboya, si bien fue detenido y posteriormente deportado de vuelta a Tailandia, donde ha sido juzgado por el asesinato.

Aunque en un primer momento la Justicia había avalado la imposición de la pena capital en su contra, finalmente y tras confesar el crimen, un tribunal ha rebajado la sentencia a cadena perpetua, si bien se desconocen los motivos del asesinato, según ha informado el diario 'The Bangkok Post'.

Miembros de la oposición camboyana han denunciado en reiteradas ocasiones sufrir "persecución" por parte del Gobierno, lo que ha provocado la salida de algunos de ellos del país. En el caso de Kimya, contaba con doble nacionalidad francesa-camboyana y había sido diputado por el opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, por sus siglas en inglés).

La citada formación estuvo cerca de arrebatarle la victoria al partido gubernamental del ex primer ministro Hun Sen, el Partido Popular de Camboya, en 2013. Posteriormente, el propio Hun Sen acusó al CNRP de traición, por lo que la formación fue prohibida en 2017 y sus miembros quedaron inhabilitados.

El actual primer ministro, Hun Manet, hijo de Hun Sen, ha rechazado cualquier implicación por parte del Gobierno en la muerte de Kimya. Vídeos recogidos por las cámaras de seguridad muestran al opositor aparcando su motocicleta y retirándose el casco antes de recibir un disparo.