Condenados a 18 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia

Archivo - Un miembro de la Policía de Indonesia en Bogor (archivo) - Europa Press/Contacto/Fadli Akbar - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Indonesia ha condenado este miércoles a 18 años de cárcel a los dos acusados por el asesinato en julio de 2025 de Matilde Muñoz, una española de 72 años encontrada muerta en la isla de Lombok, en el centro del país asiático.

Así, ha declarado a los acusados, identificados como Suhaeli y Heri Ridwan, han sido declarados culpables de asesinato premeditado, motivo por el que el juez Kelik Trimargo ha dictado una sentencia de 18 años de prisión para cada uno de ellos.

Trimargo ha resaltado que el periodo que ambos llevan detenidos mientras que llevaban a cabo las investigaciones y el juicio será descontado de su sentencia, tras lo que se ha cerrado una sesión en la que los acusados han declinado hacer comentarios, según ha informado el portal indonesio de noticias Detik.

Los sentenciados, empleados de un hotel local, han sido sentenciados por asesinar por asfixia a la mujer, tras lo que movieron su cadáver en varias ocasiones en el establecimiento antes de trasladarlo a una playa en el área de Senggigi, donde fue finalmente localizado.

La Fiscalía había reclamado 18 años de cárcel contra cada uno de los acusados y sostuvo durante el proceso que el plan inicial de Ridwan era el de robar los objetos de valor en la habitación donde se alojaba la víctima, en el hotel Bumi Aditya, unas acciones ideadas por un presunto malentendido con la española.

La Policía de Lombok Occidental no inició una investigación por su desaparición hasta el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. Su familia había asegurado previamente que se trataba de "un crimen de manual" y había instado a la Policía del país asiático y a la Interpol que intensificaran las pesquisas.

La mayoría de las pertenencias de la española --ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila-- aparecieron en la zona de basuras del establecimiento, si bien no se hallaron ni su pasaporte ni sus tarjetas de crédito ni su terminal móvil, lo que hizo sospechar de que se trataba de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas.