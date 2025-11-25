Condenados a 400.000 euros activistas ecologistas por interrumpir el tráfico aéreo en un aeropuerto de Alemania

Archivo - Imagen de archivo de activistas climáticos bloqueando el aeropuerto de Hamburgo en julio de 2023 - Europa Press/Contacto/Jonas Gehring - Archivo

HAMBURGO (ALEMANIA), 25 (DPA/EP)

Un tribunal alemán ha condenado este martes a diez activistas ecologistas del grupo climático Last Generation (Última Generación) a pagar más de 400.000 euros a una aerolínea por haber interrumpido el tráfico aéreo del aeropuerto de Hamburgo en julio de 2023, en el marco de una protesta medioambiental.

El Tribunal Regional de Hamburgo ha dictaminado esta medida en un juicio civil más de dos años después del incidente. Si los acusados bloquean de nuevo un aeropuerto, podrían ser detenidos hasta seis meses, por lo que irían a prisión.

En julio de 2023, varios activistas climáticos (con edades comprendidas entre 19 y 63 años) atravesaron una valla del aeropuerto y lograron acceder al recinto. Cuatro de ellos se pegaron al pavimento en los alrededores de las pistas de aterrizaje.

Eurowings, filial de Lufthansa, presentó una demanda en nombre del grupo. El veredicto, emitido la semana pasada pero publicado este martes, no es jurídicamente vinculante y puede apelarse.