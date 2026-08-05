Condenados en Francia dos hombres por los actos de violencia que precedieron a la muerte del streamer Pormanove

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Francia. - Rachel Sommer/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Niza, capital del departamento francés de Alpes Marítimos, ha condenado este miércoles a penas de prisión suspendida a dos personas por los actos de violencia e incitación al odio que precedieron a la muerte en directo del streamer Jean Pormanove en agosto de 2025.

La corte ha condenado a Owen Cenazandotti, también conocido como Naruto, a dos años de prisión provisional y una multa de 15.000 euros, mientras que Safine Hamadi ha sido condenado a 18 meses de prisión y una multa de 5.000 euros. Sus condenas también incluyen una prohibición de uso de plataformas digitales de seis meses.

No obstante, los hombres han quedado absueltos de cargos por explotación de una persona vulnerable y por difusión de imágenes violentas por no ser "distribuidores en el sentido legal del término", según ha recogido el diario 'Le Figaro'.

Los actos de violencia contra Pormanove y contra otro 'streamer' identificado como Stéphane G., alias Coudoux --que tenía 40 años y se encontraba bajo tutela-- fueron retransmitidos durante horas en las plataformas Twitch y Kick.

Pormanove, cuyo verdadero nombre real es Raphaal Graven, fue maltratado física y psicológicamente, sufriendo a diario estrangulamientos, puñetazos, golpes con bates, insultos e incluso fue disparado sin protección con bolas de pintura.

El cuerpo del hombre, un exmilitar de 46 años, fue descubierto sin vida bajo una sábana, unos hechos que conmocionaron a Francia y plantearon preguntas sobre la regulación de las plataformas de streaming, especialmente sobre Kick, que tiene su sede en Australia.

Pese a ello, la autopsia constató la ausencia de lesiones traumáticas, tanto internas como externas, así como la ausencia de lesiones compatibles con quemaduras, descartando así la teoría de muerte por traumatismo o la participación de terceros y apuntando al fallecimiento por razones médicas o toxicológicas.