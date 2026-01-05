Condenados en Francia a penas de entre cuatro y ocho meses de prisión diez ciberacosadores de Brigitte Macron

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su mujer, Brigitte Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de París ha condenado este lunes a penas de entre cuatro y ocho meses de prisión a diez de los imputados por acosar a través de Internet a la primera dama francesa, Brigitte Macron, a la que acusaban de ser en realidad un hombre.

Los acusados, ocho hombres y dos mujeres, habían sido acusados de realizar comentarios "maliciosos" sobre la primera dama, su género y su diferencia de edad con el presidente del país, Emmanuel Macron.

Ahora, la corte ha hallado a todos ellos culpables de incurrir en delitos de ciberacoso, si bien las penas impuestas han sido suspendidas --excepto en uno de los casos--. Al no contar con antecedentes, no tendrán que ingresar en prisión siempre y cuando cumplan con una serie de normas de conducta, según informaciones recogidas por el diario 'Le Parisien'.

"Estoy constantemente defendiendo a los adolescentes que luchan contra el acoso, pero si no doy ejemplo, va a ser difícil", ha aseverado la primera dama en declaraciones a la cadena TF1.

Este caso de acoso estaba relacionado con la teoría de la conspiración que circula por redes sociales desde que Macron ganó las elecciones en 2017 y que apunta a que su mujer es en realidad una persona transexual que nació con genitales masculinos.

Algunas publicaciones, además, hacen alusión incluso a supuestos delitos de pedofilia, uno de los principales motivos por los que Brigitte Macron decidió finalmente presentar la denuncia.

El fiscal Hervé Tétier ha explicado que los "instigadores" de estos comentarios han sido identificados como el escritor Aurélien Poirson-Atlan, también conocido como Zoé Sagan en redes sociales, así como Amandine Roy y Bertrand Scholler --dueño este último de una galería de arte y que cuenta con más de 100.000 seguidores en X--. Los otros siete acusados han sido incluidos como "seguidores" de estos tres.

Todos ellos siguen defendiendo sus actos y se han amparado en la libertad de expresión, en un caso que han calificado como un simple acto de "humor" y "sátira". Así, han asegurado que "no han cometido ciberbullying" sino que se adherían a la "libertad de expresión".