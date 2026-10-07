Condenados a más de diez años de cárcel dos de los acusados por los ataques terroristas de Trèbes y Carcasona de 2018

Archivo - Operativo policial en Argenteuil, Francia - Telmo Pinto/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal francés ha condenado este miércoles a diez y doce años de cárcel a Marine Pequignot y Samir Manaa, dos de los siete acusados en el caso por los atentados terroristas de Trébes y Carcasona de 2018, que dejaron cuatro muertos, entre ellos un policía.

El Tribunal Penal Especial de París ha decidido aumentar sus respectivas condenas de cinco y tres años de cárcel respectivamente, recoge el diario 'L'Indépendant', si bien ambas son menores de lo que había solicitado para ellos la Fiscalía: 16 años para Pequignot --la novia del atacante Radouane Lakdim-- y 20 para Manaa, que acompañó a Lakdim a comprar un arma.

Ambos estaban acusados de un cargo de asociación criminal terrorista, que ha sido ratificado este miércoles al considerar que Peguignot era plenamente consciente de "los planes mortales de su novio" y haya visto "irrelevante" que Manaa no compartiera la "ideología radical" de su amigo en el momento de acudir a una armería.

La cadena de ataques tuvo lugar a media mañana el 23 de marzo de 2018, cuando Redouane Lakdim, un franco-marroquí de 26 años, acudió a un aparcamiento en Carcasona para robar un vehículo, donde mató presuntamente a uno de los conductores.

El atacante supuestamente intentó atropellar en Carcasona a un grupo de cuatro policías que hacían deporte e iban desarmados. Más tarde, irrumpió armado en un supermercado en Trébes, donde disparó en la cabeza al carnicero y a un cliente, que murieron.

La cuarta víctima fue el gendarme Arnaud Beltrame, quien intentó negociar con el terrorista la liberación de una cajera de 40 años a la que había retenido en el supermercado tras llamar a una comisaría y reivindicar el ataque en nombre de Estado Islámico.

Tras ello, las fuerzas francesas abatieron al atacante. Lakdim, que estaba fichado por posible radicalización, había reclamado a las fuerzas de seguridad la excarcelación de Salá Abdeslam, el único superviviente de la cadena de atentados perpetrada el 13 de noviembre de 2015 en París.