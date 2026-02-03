Condenados a penas de 12 y 14 años de prisión dos suecos por lanzar granadas contra la Embajada de Israel

Archivo - Imagen de archivo de una zona acordonada por la Policía de Dinamarca. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Dinamarca ha condenado este martes a dos ciudadanos suecos a penas de 12 y 14 años de prisión por lanzar dos granadas contra la Embajada de Israel en Copenhague, la capital danesa, unos hechos que tuvieron lugar en octubre de 2024.

Un tribunal de la citada localidad ha hallado a los dos sospechosos, de 18 y 21 años de edad, culpables de los cargos de "terrorismo" que se les imputaban por lo sucedido, unas acciones que, según los jueces, "atemorizó a la población israelí y danesa" y suponen "actos de terrorismo".

Así, el juez a cargo del caso ha señalado que es "irrelevante" si los acusados estaban implicados a nivel emocional o personal a la hora de cometer estos actos. "Lo importante es que había una intención de matar a otra persona", ha aclarado.

Los dos jóvenes tenían 16 y 19 años, respectivamente, en el momento en que cometieron el delito, y habían sido contratados por una red criminal sueca llamada Foxtrot, y cuyos líderes tienen supuestamente vínculos con Irán, según informaciones de la emisora de radio danesa DR.

Ambos estaban siendo juzgados por transporte y posesión ilegal de al menos cinco granadas de mano, dos de las cuales explotaron cerca de la Embajada, además de hacer frente a cargos de asalto agravado e intento de homicidio.

Durante el juicio, el más joven de los dos, que también se encuentra imputado por disparar contra la Embajada israelí en Estocolmo, la capital de Suecia, en octubre de 2024, ha admitido formar parte de dicha banda, que lo habría reclutado cando iba al colegio.

El fiscal Soren Harbo ha explicado que esta red criminal actúa como "brazo armado de una organiación terrorista de Oriente Próximo en Dinamarca, por lo que la Embajada de Israel era objetivo específico de este ataque".

Durante la noche del 2 de octubre de 2024, dos granadas explotaron en la terraza de una vivienda situada cerca de la sede de la legación diplomática israelí en el barrio de Hellerup, en el norte de Copenhague. La Policía halló restos de ADN de uno de los causados en la granada, que fue hallada en el jardín el edificio.

Los dos han sido condenados por el intento de asesinato de los ocupantes de dicho inmueble, si bien han sido exonerados de los cargos que se les imputaban en relación con la integridad física los guardias de seguridad de la Embajada. Una vez cumplan sus respectivas condenas serán deportados a Suecia.