Condenados a prisión en Azerbaiyán 15 exdirigentes de Nagorno Karabaj por crímenes de guerra

Archivo - El que fuera presidente de Nagorno Karabaj, Arayik Harutiunián - Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Azerbaiyán ha condenado este jueves a 15 ex altos cargos de la república de Nagorno Karabaj --reintegrada en el territorio azerí tras una breve ofensiva militar en septiembre de 2023-- a penas de prisión que oscilan desde los 15 años hasta la cadena perpetua, en el caso de cinco de ellos, por cargos como crímenes de guerra, crímenes contra la paz y la humanidad, genocidio, guerra de agresión o terrorismo.

El caso, iniciado el 17 de enero de 2025 contra 16 individuos, ha terminado este jueves con la condena de 15 de ellos, todos de nacionalidad armenia y ante acusaciones por un alto número de delitos que, según ha recogido la agencia estatal Azertag, fueron acometidos con liderazgo, participación, ayuda, apoyo o instrucciones del estado armenio, sus organismos estatales, fuerzas militares y formaciones armadas ilegales.

Los condenados a cadena perpetua son el que fuera cuarto presidente de Nagorno Karabaj, Arayik Harutiunián (2020-2023); el exjefe de la Policía Levon Mnatsakanián, el subcomandante de las Fuerzas Armadas David Manukián, el expresidente de la Asamblea Nacional Davit Ishjanián y el exministro de Exteriores David Babayán.

Asimismo, quienes fueran el segundo presidente de Nagorno Karabaj, Arkadi Gukasián (1997-2007), y el tercero, Bako Sahakyan (2007-2020), han sido declarados culpables de múltiples delitos coincidentes con los de los anteriores que acarrearían la cadena perpetua, si bien han sido condenados a 20 años de prisión dado que superan los 65 años de edad y el Código Penal azerí no permite que se les imponga tal sentencia. En cuanto a los ocho acusados restantes, sus penas oscilan entre los 15 y los 19 años de prisión.

La sentencia ha puesto fin a un proceso judicial denunciado como político y fraudulento por múltiples organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, y ha cerrado el círculo sobre la ofensiva militar de Azerbaiyán que llevó a más de 100.000 armenios a huir de la zona y terminó con tres décadas de control de las autoridades separatistas proarmenias sobre la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados y situado en el Cáucaso Sur.

El veredicto ha llegado un día después de la reunión mantenida en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, entre el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cuyos países han estado enfrentados desde hace cuatro décadas en torno a disputas territoriales como las de Nagorno Karabaj.

En un comunicado casi idéntico emitido por separado por sus respectivas oficinas, los mandatarios "celebraron los avances" en el acuerdo de paz alcanzado en agosto de 2025 con la mediación de Estados Unidos y destacaron la importancia de seguir avanzando en la normalización de relaciones, defendiendo que "ambas sociedades están experimentando los beneficios reales de la paz sobre el terreno".

Asimismo, "expresaron su satisfacción por el inicio del comercio bilateral y la continua exportación de productos petrolíferos de Azerbaiyán a Armenia, así como por el tránsito de cereales y otros bienes de terceros países a Armenia a través del territorio de Azerbaiyán", y acordaron explorar otras oportunidades para "ampliar la cooperación comercial y económica bilateral".