Condenados en Rusia a 20 años de prisión tres soldados del ucraniano batallón Azov

Archivo - Imagenn de archivo de un fusil durante la invasión rusa de Ucrania. - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Rusia ha condenado este lunes a 20 años de prisión a tres soldados del ucraniano batallón Azov, un grupo paramilitar de Ucrania incorporado en la Guardia Nacional y considerado terrorista en territorio ruso.

El Tribunal de Distrito Sur de Rostov del Don, una ciudad del suroeste del país, ha emitido las condenas contra los tres soldados acusados de terrorismo, según informaciones del portal de noticias independiente ruso Mediazona.

Los acusados han sido identificados como Mijail Nasonov, de 50 años, Vladislav Kormilin, de 30 años, y Sergei Kopilov, de 52 años. "Han sido hallados culpables de participar en actos terroristas y labores de entrenamiento de este tipo", ha afirmado. Todos ellos fueron detenidos en mayo de 2022.

Kormilin había servido en el batallón desde el año 2018 como tirador y, posteriormente, participó en la defensa de la planta siderúrgica de Azovstal en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Nasonov llevaba en el batallón desde 2015, mientras que Kopilov estaba implicado en la entrega de "material de apoyo" a los soldados.

La Justicia rusa está juzgado a decenas de supuestos soldados ucranianos a los que considera pertenecientes a "organizaciones terroristas", según la legislación rusa.