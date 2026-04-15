La Conferencia Internacional por Sudán recauda 1.300 millones de ayuda humanitaria para la región

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, junto a su colega de Francia, Jean-Noel Barrot, en el marco de la Conferencia Humanitaria para Sudán. - Europa Press/Contacto/Giuseppe Lami

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera Conferencia Internacional sobre Sudán, celebrada este miércoles en Berlín y que reúne a los principales países occidentales junto a la Unión Africana, ha conseguido recaudar un total de 1.300 millones de euros para paliar la catástrofe humanitaria que arrastra el país cuando cumple tres años de conflicto civil.

La conferencia, que prosigue a las anteriores celebradas en París y Londres, ha sido organizada por el Gobierno alemán junto con Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana. Los líderes han buscado cerrar filas entre la comunidad internacional para alcanzar un "objetivo común" en materia humanitaria.

Tanto Alemania como Reino Unido han pedido a la comunidad internacional que actúe de manera urgente para acabar con la guerra en Sudán, y se han comprometido a enviar paquetes de ayuda para "ejercer presión sobre las partes beligerantes". La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha instado a la comunidad internacional a "establecer un alto al fuego en Sudán" y "acabar con el sufrimiento" en el país.

"Hoy, en Berlín, pediré a la comunidad internacional que se una en torno a un objetivo: el de asegurar un alto al fuego y una solución diplomática. También a acabar con el sufrimiento de la comunidad y que los propios sudaneses puedan determinar su propio futuro", ha afirmado Cooper.

Cooper ha confirmado que Reino Unido priorizará la ayuda a Sudán y enviará un paquete de 167 millones de euros para financiar la ayuda humanitaria en el país. "El paquete doblará la ayuda original a los servicios de primera línea y grupos de ayuda locales para llegar a más de 1,8 millones de personas afectadas por la violencia y el hambre", ha recogido en un comunicado la oficina británica de Exteriores.

De la misma manera, Alemania ha comprometido 212 millones de euros para contrarrestar la catástrofe. El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, también se ha unido al llamamiento internacional para frenar un conflicto "que exige más atención".

El ministro alemán apuesta por la ayuda internacional a pesar de la difícil situación presupuestaria que atraviesa Alemania, con el objetivo de "ejercer presión sobre las partes beligerantes para garantizar la ayuda humanitaria a Sudán", según ha confirmado el titular germano en una rueda de prensa posterior a la conferencia.

Por su lado, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha copresidido la conferencia organizada en Berlín, ha avisado de que tras tres años de guerra, "Sudán se enfrenta a unos niveles de mortalidad, desplazamiento y pobreza sin precedentes".

Según ha señalado la política estonia, los trabajos se han cetrado en "reactivar las conversaciones de paz, movilizar la ayuda y respaldar a la sociedad civil". "Es una buena noticia que los donantes se hayan comprometido a aportar 1.300 millones de euros adicionales", ha valorado sobre los compromisos económicos movilizados por la cumbre humanitaria.

Kallas ha recalcado que tienen que ser los civiles en Sudán y "no los señores de la guerra", los que "deben trazar el camino a seguir". "Las potencias regionales deben dejar de alimentar la guerra con armas", ha insistido la Alta Representante respecto a las terminaciones regionales del conflicto.

"Las guerras tienen repercusiones más allá de las fronteras, por lo que la UE seguirá dando prioridad a Sudán en su agenda, incluso en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE de la próxima semana", ha indicado la jefa de la diplomacia europea.

SE CUMPLEN TRES AÑOS DEL CONFLICTO EN SUDÁN

Sudán, el tercer más país más grande del continente africano, se ha visto arrastrado por una sangrienta guerra civil durante los últimos tres años, y donde se ha originado un conflicto descrito por las Naciones Unidas como "la mayor crisis humanitaria del mundo".

Más de 11,6 millones de personas han tenido que abandonar el país mientras que otros 19 millones sufren hambruna. Según datos de la ONU, las ayudas humanitarias destinadas este año al conflicto representan solo el 16% de lo requerido.