La Conferencia de Seguridad de Múnich avisa de que Europa entra en una "prolongada era de confrontación"

Archivo - Periodistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich - Europa Press/Contacto/Zhang Fan - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Seguridad de Múnich ha avisado este lunes de que Europa entra en una "prolongada era de confrontación" por el desmantelamiento del orden mundial y con la retirada de Estados Unidos de su papel de garante de la seguridad continental.

"Europa ha entrado en una prolongada era de confrontación, ya que la guerra de agresión a gran escala de Rusia y su campaña híbrida en expansión están desmantelando los restos del orden de seguridad cooperativa posterior a la Guerra Fría", ha señalado la organización de la conferencia que se reúne este fin de semana en la ciudad alemana.

En un informe preliminar sobre el estado de la seguridad, la Conferencia de Seguridad de Múnich ha advertido del giro en la posición de Estados Unidos con crisis como la de Groenlandia, asegurando que su "retirada gradual" del papel como "principal garante" de la seguridad europea "aumenta la sensación de inseguridad en Europa" y deja al que no ha completado su evolución para ser un actor de proveedor de seguridad.

Recalca que el paraguas de seguridad estadounidense permitió a Europa "priorizar la integración y la prosperidad por encima del poder duro". "Esa era ha terminado", recoge el informe que pone de manifiesto que la guerra rusa en Ucrania y el desacople de Estados Unidos de la seguridad continental deja al descubierto "las persistentes carencias militares de Europa" que debe enfrentar un mayor papel para protegerse y reforzar a Ucrania.

En este sentido, indica que los países europeos siguen todavía divididas "entre la negación y la aceptación" en su relación con Washington, mientras que se esfuerzan por mantener cerca a Estados, dan pasos "con cautela" hacia una mayor autonomía.

"Las naciones europeas han respondido forjando coaliciones de liderazgo flexibles, aumentando el gasto en defensa y proporcionando a Ucrania los medios para sostener su esfuerzo bélico", sostiene el informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, apuntando que quedan todavía dudas si con estas medidas los países europeos podrán "compensar la erosión de la Pax Americana".

El evento que reúne anualmente a dirigentes mundiales para tratar la seguridad y defensa global celebra este fin de semana su 62ª edición en el hotel Bayerischer Hof con un acto de apertura a cargo del canciller alemán, Friedrich Merz, y la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al frente de una nutrida representación norteamericana.