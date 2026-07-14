Congresistas demócratas visitan Cuba y acusan a Trump de convertir la isla en una "Gaza silenciosa"

Archivo - Imagen de archivo de una calle de La Habana. - Europa Press/Contacto/Irina Shatalova - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios congresistas del Partido Demócrata han visitado Cuba y han acusado a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de convertir la isla en una "Gaza silenciosa" mediante sus restrictivas políticas y su embargo energético.

Los congresistas, Delia Catalina Ramírez (Illinois), Teresa Leger-Fernández (Nuevo México), Mark Pocan (Wisconsin) y Maxine Dexter (Oregón), han realizado una visita de cuatro días a la isla, donde se han reunido con representantes del Gobierno cubano, entre ellos el presidente, Miguel Díaz-Canel.

A pesar de los supuestos contactos indirectos entre las autoridades de Estados Unidos y Cuba, han alertado de que "no existen conversaciones que logren revertir esta situación", tal y como han explicado en una breve rueda de prensa, según ha recogido el 'Diario de Cuba'.

"No creo que se estén llevando a cabo negociaciones", ha afirmado Pocan al ser preguntado sobre el proceso de diálogo para lograr el fin del bloqueo. "Pienso que (el secretario de Estado) Marco Rubio está convirtiendo esto en algo personal y no en algo profesional", ha lamentado.

En este sentido, ha denunciado la situación energética del territorio y ha recalcado que, aunque "puede que no haya bombardeos, sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar a cabo su vida de forma cotidiana". "No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes", ha alertado.

La Administración Trump espera que dicho embargo funcione precisamente para ejercer presión sobre las autoridades cubanas, a las que ha amenazado incluso con una intervención militar para lograr un cambio de Gobierno.

Washington ha impuesto recientemente un nuevo paquete de sanciones contra el Ministerio de Turismo, que es visto como un sector esencial y estratégico para la economía de la isla, así como a las compañías Enetec, Coreydan y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), entre otras.