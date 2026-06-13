El Congreso peruano ultima una ley que exime a policías y militares de la justicia ordinaria

Archivo - Policía en Lima, Perú (archivo) - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha aprobado este viernes en primera votación un proyecto de ley que estipula que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean juzgados únicamente por vía militar y policial, evitando así a la justicia ordinaria. Resta ahora una segunda votación en el Congreso y su promulgación por parte del Gobierno.

La iniciativa ha sido aprobada con 60 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones con el respaldo de partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra procedían en su mayoría de bancadas de izquierda.

De entrar en vigor esta norma, un militar o policía no podrá ser investigado simultáneamente por los mismos hechos en un tribunal civil si existe una vía militar o policial abierta, según recoge la emisora RPP.

"De esta manera, se puede garantizar una justicia objetiva y especializada. Sobre todo, una justicia que comprenda la labor que nuestros efectivos vienen realizando", argumentó el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular.

Por contra, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático) ha reprochado que vulnera el principio de igualdad ante la ley entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía. "Delincuente es delincuente, tenga uniforme o no. Aquí se está faltando el respeto a los jueces y fiscales (...). Esto es darle un paraguas y un estatus especial que no corresponde", planteó.

El proyecto debe promulgado antes del 24 de junio para su tramitación en el presente periodo legislativo. El mismo ha sido tramitado en medio de la tensión política por las elecciones presidenciales en las que la ultraderechista Keiko Fujimori se enfrentó el pasado viernes al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Los últimos datos oficiales dan a Fujimori un 50,012% de votos frente al 49,98% de Sánchez con un 98,32% de actas contabilizadas.

Para este mismo sábado está prevista una manifestación de apoyo a Sánchez bajo la consigna "Al Pueblo se le respeta" convocada por el partido del candidato, Juntos por el Perú.