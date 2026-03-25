El Consejo de DDHH de la ONU exige reparaciones para las víctimas de los ataques de Irán contra países del Golfo

Una explosión en Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Wang Haizhou

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución en la que condena los "atroces ataques" de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, exigiendo reparaciones "completas, efectivas y rápidas" para todas las víctimas por los daños y perjuicios causados.

El organismo, formado por 47 miembros, ha dado 'luz verde' a una resolución que condena en los "términos más enérgicos" los "atroces ataques" de Teherán contra los citados países, que constituyen "una violación del Derecho Internacional y una grave afrenta a la paz y la seguridad internacionales".

"Condena cualquier acción o amenaza de la República Islámica de Irán contraria al Derecho Internacional, incluido el derecho internacional del mar, que tenga por objeto cerrar, obstruir o interferir de cualquier forma con la navegación internacional a través del estrecho de Ormuz, o que amenace la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb", señala el texto.

La resolución también "expresa grave preocupación por los ataques iraníes contra la infraestructura energética, que corren el riesgo de provocar graves implicaciones para el disfrute de los Derechos Humanos, incluidos los relacionados con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible".

En este sentido, apunta a que para reducir riesgos en el comercio y el desarrollo mundiales, incluyendo riesgos ambientales y de seguridad alimentaria, es necesaria una "desescalada y la protección del transporte marítimo, los puertos y marineros, así como otras infraestructuras civiles, al tiempo que se mantienen corredores comerciales seguros de conformidad con el Derecho Internacional y la libertad de navegación".

"Exige a la República Islámica de Irán que cumpla plenamente la resolución 2817 del Consejo de Seguridad y sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional (...) y que cese de inmediato e incondicionalmente todos los ataques, amenazas y provocaciones injustificadas contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, incluido el uso de terceros, y pide la protección de los civiles y la infraestructura civil", indica.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.