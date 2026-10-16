El Consejo de Seguridad de ONU condena los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí

Archivo - Simpatizantes de los hutíes en la capital de Yemen, Saná, en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado un declaración condenando "firmemente" los ataques lanzados desde Yemen por los hutíes contra territorio de Arabia Saudí, que han alcanzado varios aeropuertos e infraestructura energéticas, dejando varios muertos y decenas de heridos.

El organismo ha criticado los "imprudentes ataques" ejecutados el 10 y el 11 de octubre por los rebeldes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, que dejaron trece muertos y más de 300 heridos, así como otros lanzamientos de misiles y drones contra aeródromos e instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

Así, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha cargado contra los hutíes por sus ataques y "amenazas" contra la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, antes de pedir al grupo que ponga fin a la ofensiva a gran escala que lanzaron a principios de septiembre en el oeste de Yemen.

El documento aprobado recoge que una "paz sostenible" en Yemen no puede lograrse a través de "la violencia, la coacción o el uso de la fuerza", al tiempo que han reiterado su respaldo a los esfuerzos del enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, para intentar impulsar un proceso de paz en el país.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores saudí ha aplaudido la declaración y ha destacado "la importancia" de su contenido, especialmente en lo relativo a la necesidad de aplicar las resoluciones de la ONU sobre el conflicto y el llamamiento a "una cooperación práctica" para impedir la entrega de armas a los rebeldes.

Riad ha hecho hincapié en que "valora la solidaridad demostrada por los miembros del Consejo de Seguridad (de la ONU) ante los ataques dirigidos contra civiles y objetivos civiles en su territorio", antes de reafirmar su "derecho inherente" a "adoptar todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger a sus ciudadanos y residentes".

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.