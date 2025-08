El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes tras las imágenes de los rehenes en Gaza

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha anunciado que el Consejo de Seguridad de la ONU mantendrá este martes, 5 de agosto, una reunión de urgencia para abordar la situación de los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza, tras las imágenes difundidas esta semana por milicias palestinas en las que se aprecia su estado de inanición.

"Tras mi llamamiento al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo se reunirá el próximo martes en una sesión especial de emergencia para tratar la grave situación de los rehenes en Gaza", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha instado al organismo a que "condene de manera inequívoca los actos bárbaros de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, que continúan día tras día, hora tras hora".

El representante israelí ha solicitado este encuentro tras los vídeos publicados por Hamás y Yihad Islámica de los rehenes israelíes Evyatar David y Rom Braslavski, respectivamente, a quienes se ve pálidos y demacrados, para demostrar, según el primero de los grupos, que la hambruna provocada por el bloqueo israelí en la Franja de Gaza ha imposibilitado que sus captores les puedan proporcionar la atención médica adecuada.

"Las inquietantes imágenes hablan por sí solas", ha declarado Danon, antes de denunciar que "mientras se libra una campaña mundial contra el Estado de Israel, los terroristas de Hamás están matando de hambre y maltratando a los rehenes israelíes".

En esta línea, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado reiteradamente la situación en el enclave palestino asegurando que es Hamás quien priva de comida deliberadamente a los rehenes y a los residentes gazatíes y denunciando una supuesta "falsa" campaña de propaganda contra Israel.

Recientes informaciones publicadas por 'The New York Times', citando a fuentes de seguridad israelíes, indicaron que no existía prueba alguna de que Hamás se estuviera apropiando "de manera sistemática" de la ayuda humanitaria en Gaza.

El portavoz de las brigadas de Hamás, Abú Obeida, ha desmentido este domingo categóricamente las acusaciones de Israel, e insistido en que la situación de los secuestrados es fruto del bloqueo israelí que está sometiendo a la inanición a la población de Gaza, donde las autoridades sanitarias del movimiento islamista han confirmado ya 170 muertes por hambre.

"No estamos matando de hambre a nuestros prisioneros: están recibiendo la misma comida que reciben los guerreros y que recibe nuestro pueblo", ha indicado, antes de avisar que los rehenes "no recibirán ningún privilegio especial en vista de la hambruna y el asedio impuestos a Gaza".

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 60.800 palestinos muertos, incluidos cerca de 170 por hambre y desnutrición.