El Consejo de Seguridad de la UA exige a Israel que revoque "inmediatamente" su reconocimiento a Somalilandia

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha exigido a Israel que revoque de manera inmediata su reconocimiento de la independencia de Somalilandia, que en cualquier caso el máximo órgano ejecutivo del organismo panafricano declara "nula y sin valor".

"Ningún actor tiene la autoridad ni la capacidad jurídica para alterar la configuración territorial de un Estado miembro de la UA, y que cualquier declaración de ese tipo es nula y sin valor según el derecho Internacional", han concluido los ministros de Exteriores de los países miembros del consejo.

El consejo reafirma así "su compromiso inquebrantable con la soberanía, la unidad, la integridad territorial y la estabilidad de la República Federal de Somalia , de conformidad con el Acta Constitutiva de la Unión Africana y la Carta de Naciones Unidas".

La declaración coincide con la visita que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, está efectuando a Somalilandia en un nuevo gesto después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconociera el 26 de diciembre al territorio separatista, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, un paso criticado por el Gobierno somalí y los principales bloques del continente.

Somalilandia declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.