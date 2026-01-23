El Constitucional de Bulgaria avala la dimisión del presidente a unos meses de las elecciones

Archivo - El presidente de Bulgaria, Rumen Radev. - Gaetan Claessens/EU Council/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Bulgaria ha avalado este viernes la dimisión presentada el lunes por el presidente del país, Rumen Radev, a tan solo unos meses de las elecciones parlamentarias anticipadas, previstas para el próximo mes de marzo y convocadas tras el fracaso de las últimas negociaciones de gobierno.

Fuentes judiciales han indicado en declaraciones a la emisora de radio BNR que "los doce jueces han decidido de forma unánime aceptar la dimisión de Radev". "Esto es definitivo y entra hoy en vigor", han aclarado.

Todo apunta a que ahora será la vicepresidenta búlgara, Iliana Yotova, la que asuma la Presidencia para el resto del mandato, que finalizará en enero de 2027. Sin embargo, ni ella ni Radev han dado detalles sobre un posible proyecto político.

"Este ha sido mi último día como presidente, pero también como un ciudadano que, junto a todos los demás, cree en los esfuerzos conjuntos puestos en marcha para cambiar Bulgaria, proteger la democracia, respetar la ley y acelerar el desarrollo económico", ha explicado.

En este sentido, ha dicho estar "agradecido" de que hace nueve años los búlgaros lo eligieran para ocupar la Presidencia. "Su apoyo sigue estando ahí, y para mí este sentimiento es más preciado que cualquier otra cosa", ha añadido.

Se trata de la primera vez en 33 años que el jefe de Estado de Bulgaria pone fin a su mandato de forma anticipada. Asimismo, será la primera vez en la historia moderna de Bulgaria que la Jefatura de Estado queda en manos de una mujer.