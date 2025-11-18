El Constitucional búlgaro falla que la presidenta del Parlamento se extralimitó al rechazar el referéndum sobre el euro

Archivo - Un euro sobre una bandera de la Unión Europea (Archivo) - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Bulgaria ha determinado este martes que la presidenta del Parlamento, Natalia Kiselova, se extralimitó en sus funciones al rechazar la celebración de un referéndum sobre la entrada del país en la zona euro.

"La presidenta de la Asamblea Nacional no tiene la facultad de evaluar los requisitos establecidos por ley para la celebración de un referéndum ni de rechazar una propuesta presentada por un órgano autorizado por la ley", reza el fallo, agregando que "esta potestad corresponde exclusivamente" a la Cámara.

Esto se produce después de que el presidente búlgaro, Rumen Radev --de tendencia prorrusa-- propusiera celebrar un referéndum sobre la conservación de la moneda nacional, el lev, alegando que no hay unanimidad sobre este asunto en el seno de la sociedad búlgara.

Kiselova rechazó su propuesta, argumentando que era inadmisible por ser incompatible con la Constitución. En respuesta, Radev presentó un recurso ante el Constitucional y acusó la Asamblea y a su presidenta de perpetrar una "violación sin precedentes de la ley".

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE dieron su visto bueno final el pasado mes de julio a la entrada de Bulgaria --que forma parte de la Unión Europea desde 2007-- en la eurozona a partir del 1 de enero de 2026 después de que la Comisión Europea concluyese que "está preparada para adoptar el euro".