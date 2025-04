El Constitucional de Corea del Sur tumba el cese del ministro de Justicia y ordena su restitución en el cargo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha rechazado este jueves el cese del ministro de Justicia, Park Sung Jae, por su presunta participación en la decisión del expresidente Yoon Suk Yeol de aplicar la ley marcial en diciembre, una medida que fue revocada poco después y que derivó en su expulsión del cargo por parte del Parlamento, una medida recientemente ratificada por esta misma corte.

El tribunal ha indicado en su fallo, publicado a través de su página web, que "no hay pruebas suficientes o datos objetivos" para demostrar que Park "participara en la declaración de la ley marcial" y ha manifestado que "la Asamblea Nacional no llevó a cabo una investigación separada sobre los motivos para el 'impeachment'".

Así, ha explicado que no pone en duda la legalidad de la decisión tomada por el Parlamento, que le acusó de no oponerse a la medida de Yoon en una reunión celebrada poco antes del anuncio de la ley marcial, si bien ha hecho hincapié en que "los hechos del 'impeachment' no están suficientemente demostrado debido a fallas en la investigación".

El Constitucional ha ordenado por ello que "el acusado vuelva a su puesto de trabajo inmediatamente después de la lectura del fallo", con lo que Park volverá a asumir su cargo cuatro meses después de su cese por parte del Parlamento. El ministro había rechazado los cargos y había argumentado que intentó disuadir a Yoon de que declarara la ley marcial.

La decisión ha llegado menos de una semana después de que el Constitucional confirmara por unanimidad el cese de Yoon, destituyéndole definitivamente por su decisión de imponer la citada ley marcial, una medida que tuvo que retirar ante la presión social y de la oposición y que sumió al país en una grave crisis política.

Yoon tendrá que hacer frente a partir del 14 de abril a un juicio contra él por supuesta incitación a la insurrección y abuso de poder en relación de ley marcial en el país, que celebrará elecciones presidenciales el 3 de junio para elegir al sucesor del ya exmandatario, sucedido en el puesto de forma interina por el primer ministro, Han Duck Soo.