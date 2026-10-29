El convoy humanitario ultima su llegada a la ciudad ucraniana de Oleshki tras acabar el desminado de la zona

Imagen de archivo de un puesto de control ruso a la espera de un convoy humanitario de Jersón (Ucrania) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

Ucrania anuncia la apertura de un corredor humanitario durante las próximas horas MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El convoy humanitario pactado por Moscú y Kiev (con la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump) para la ciudad de Oleshki en el sureste de Ucrania está ultimando ya sus preparativos una vez acabado el proceso de desminado de la zona, en la región de Jersón, ocupada por las fuerzas rusas. "Los preparativos para la misión humanitaria a Oleshky han llegado a su fase final", ha informado el jefe humanitario del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, en medio de un alto el fuego hasta el próximo domingo.

Lubinets ha confirmado también la apertura inminente de un corredor humanitario. "Se espera que llegue al hospital central, donde se prestará toda la asistencia necesaria a los civiles", ha añadido.

El comisionado de la Rada para los Derechos Humanos ha confirmado que supervisará 'in situ' el despliegue del convoy, en una operación coordinada con su homóloga rusa, Yana Lantratova.

Oleshki se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, no han llegado suministros de alimentos a la ciudad desde el 26 de mayo y el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, ha avisado de que los rusos "mantienen como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua".