El copresidente de la Conferencia sobre el Futuro de Europa insta a "reformar" la UE ante el nuevo orden mundial

Archivo - El eurodiputado y exprimer ministro belga, Guy Verhofstadt. - SUSANA LLERANDI - Archivo

Describe el bloque como una especie de "patchwork" y pide dejar de lado el principio de unanimidad

Apoya la adhesión de Ucrania y lamenta que las negociaciones no se iniciaran "desde el primer día"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guy Verhofstadt, copresidente de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ha instado este viernes a "reformar drásticamente" la Unión Europea ante el "nuevo orden mundial" imperante a raíz de la "brutal" invasión rusa de Ucrania y ha alertado de que la comunidad internacional se encuentran inmersa en una "crisis de índole geopolítica".

El también ex primer ministro belga ha indicado en un evento organizado por Nueva Economía Fórum que la "tragedia de Ucrania" traerá un orden "diferente al que había antes" y ha recalcado la importancia de la conferencia en un momento de "cambio". "El mundo ya no se rige por los Estados-nación, el orden actual es uno de imperios, para lo bueno y para lo malo", ha expresado.

Así, ha matizado que "China no es una nación, es muchas naciones, (...) al igual que India, que tampoco es un Estado-nación y presenta más de 2.000 etnias, una veintena de idiomas y cuatro religiones". "Esto es un imperio, igual que Estados Unidos lo es y Rusia pretende serlo. El mundo en que vivimos va más allá de los Estados-nación y son esos países los que deciden sobre tecnología, energía, paz o guerra", ha dicho.

Por ello, ha recalcado que Europa "solo tiene un futuro: ser consciente de este nuevo orden mundial y organizarse". De esta forma se ha referido al bloque comunitario como una "especie de patchwork basado en la regla de la unanimidad" y no una unión.

"Si hay un país que no está de acuerdo puede vetar, y ese es el problema de la UE. Hemos organizado esta conferencia porque cuando hay crisis no podemos actuar y cuando hay una crisis sanitaria nos lleva seis meses ponernos de acuerdo", ha lamentado antes de incidir en que la unanimidad es un "obstáculo tremendo", si bien no significa que "haya que abolirla por completo".

En este sentido, ha sostenido que "con las sanciones (a Rusia) todo el mundo reaccionó, pero todo el mundo sabe que no son suficientes porque seguimos comprándole petróleo y gas y seguimos poniendo en marcha la maquinaria de guerra" de Putin. Además, ha criticado que Rusia siga formando, parcialmente, del sistema interbancario SWIFT porque "hay que seguir pagando la energía".

"La UE no es una unión real y hay que transformarla en una", ha matizado en un evento en el que ha participado también la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ha apuntado que "vivimos una encrucijada a consecuencia de la guerra de Ucrania", algo que supone un riesgo "para nuestras sociedades y la seguridad en todo el continente".

"Ambos acontecimientos, la pandemia y la invasión de Ucrania, son los últimos y más significativos ejemplos de las ventajas de una capacidad conjunta de respuesta por parte de la UE y nos han devuelto la idea de la necesidad de que exista el bloque ante una ola de populismo y desafección", ha reivindicado antes de sostener que "los problemas de la UE son por no actuar suficientemente integrados y no al revés".

ENTRADA DE UCRANIA EN LA UE

Verhofstadt ha destacado, por otra parte, que Ucrania "tiene futuro europeo" y ha recordado que ya en 2014 solicitaron entrar. "Todo lo relacionado con el país comenzó entonces, cuando el pueblo ucraniano quiso celebrar un acuerdo de asociación con la UE y el presidente (Viktor) Yanukovich no quiso hacerlo, en contra d3e la voluntad de su pueblo", ha explicado.

"Es un país que se quiere sumar a nuestros valores, pero llega un régimen brutal, autoritario y se lo impide con una guerra brutal, una tragedia muy parecida a la de Siria", ha aseverado.

A su vez, ha dicho estar "a favor de que Ucrania entre en la UE". "Creo que los Estados miembros cometieron un error al no abrir las negociaciones rápidamente desde el primer día y ahora están esperando la opinión de la Comisión, que creo que debería ser positiva. Ese es el futuro de la UE, creo que la unión en materia de defensa es imprescindible porque tiene que haber una garantía de seguridad", ha añadido.

Para él, la defensa europea es una "necesidad perentoria" porque "se derrocha muchísimo dinero" en dicha materia, por lo que ha abogado por la creación de una fuerzas armadas conjunta de Europa que "sean capaces de hacer algo". "Esto no entra en contradicción con la OTAN porque no hace falta que decidamos si estamos en la defensa Europea o la OTAN, ese es un debate falso", ha aclarado.

El diputado europeo ha insistido en que la unión europea "será el pilar de la OTAN". "La OTAN también tiene que cambiar. (...) En el futuro vamos a necesitar una organización que defienda las democracias y el Estado de derecho y la libertad de expresión", ha subrayado.

Asimismo, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de "tener un problema con la democracia liberal de Europa" y ha asegurado que "no quiere en la fronteras de países como Georgia un modelo que pudiera envenenar su propio régimen autocrático en Rusia". "Desde que llegó al poder, quizá las primeras elecciones fueron normales, pero después el régimen ha aniquilado a la oposición", ha denunciado.

Verhofstadt ha afirmado que el influyente opositor Alexei Navalni fue "envenenado" y sometido a un "juicio ridículo en el que fue condenado". "Ya no hay oposición en Rusia, es un régimen autocrático al 100%, para mí es un espejo de la antigua Unión Soviética y es una amenaza para la democracia liberal", ha matizado.

Sobre el futuro del bloque comunitario, ha especificado que apoya la "fusión del presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión dado que el Consejo no es un órgano legislativo y cuenta con la orientación de la Comisión". "También estoy a favor de aumentar el papel del Alto Representante para que pueda realmente convertirse en un ministro de Exteriores de la UE y no necesite el acuerdo de todos los países antes de poder decir una palabra o hacer algo", ha reclamado.

"Lo vemos en la guerra con Ucrania; las cosas podrían funcionar si actuáramos así, por primera vez estamos entregando armas a Ucrania que están pagadas con fondos europeos, esto es por la presión de la guerra. Dicen que Europa se va construyendo crisis a crisis, pero yo quiero ver una UE que pueda reformarse y anticiparse a las crisis para estar preparados", ha continuado.

El político belga ha admitido por contra que "ninguna organización es eterna", ni siquiera "el imperio romano", y ha hecho hincapié en que "no podemos pensar que Europa funciona así y que siempre va a sobrevivir crisis tras crisis porque (...) esto supone abrir la puerta a autócratas como Putin".