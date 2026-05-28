Corea del Norte advierte que "nunca" habrá una "desnuclearización" del país

Archivo - Simulacros de detonaciones nucleares en Corea del Norte. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha recalcado que en su país "nunca" habrá una "desnuclearización", después de que, ha criticado, los países que conforman el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) --Australia, Estados Unidos, India y Japón-- hayan abordado dicho asunto "cuestionando el ejercicio de los legítimos derechos soberanos" de Pyongyang.

"Para dejarlo claro, una vez más, no habrá, en absoluto y para siempre, ninguna 'desnuclearización' de la República Popular Democrática de Corea", ha espetado con contundencia el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

Al hilo, el representante de la cartera de Exteriores norcoreana ha avanzado que "digan lo que digan otros", Pyongyang defenderá sus "derechos soberanos, la seguridad e intereses y el derecho al desarrollo del Estado". "Nos opondremos a la formación de grupos exclusivos y a la confrontación entre bloques en la región, y nos sumaremos activamente a los esfuerzos internacionales para promover la confianza mutua, la cooperación, la paz y la prosperidad común entre las naciones", ha agregado.

Defendiendo así que "la bandera del mantenimiento de la paz y la estabilidad no puede utilizarse como medio para justificar la política estadounidense de confrontación entre bloques", el funcionario asiático ha "rechazado contundentemente" una declaración conjunta producto de la reunión de ministros de Exteriores del Quad en Nueva Delhi, capital de India, celebrada este pasado martes.

Entre los puntos abordados en ese documento --firmado por los ministros de Exteriores de Australia, Penny Wong; de India, Subrahmanyam Jaishankar; de Japón, Toshimitsu Motegi, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio-- destaca en este sentido la reafirmación de todos ellos de su "compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

De ese modo, los signatarios han instado a Pyongyang a "cumplir con todas las obligaciones que le atañen en virtud de dichas resoluciones", al tiempo que han condenado el "desarrollo ilegal de misiles balísticos y armas de destrucción masivas" y expresado su preocupación por las "actividades cibernéticas maliciosas de Corea del Norte".

"Instamos a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a que cumplan con sus obligaciones internacionales en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad para aplicar sanciones, incluida la prohibición de la transferencia a Corea del Norte o la adquisición de Corea del Norte de todas las armas y material relacionado", ha insistido la declaración conjunta que, a su vez, expresa su inquietud por los países que "están intensificando la cooperación militar" con Pyongyang al, han defendido, "socavar directamente el régimen mundial de no proliferación".

Desde la cúpula dirigente norcoreana, este texto ha sido percibido como un "cuestionamiento" del "ejercicio legítimo de los derechos soberanos de la nación" y como una "muestra" de que "el QUAD no es más que una herramienta política y diplomática al servicio de la estrategia de dominación unipolar de Estados Unidos".

"El Ministerio de Exteriores de la República Popular Democrática de Corea condena y rechaza rotundamente el Quad liderado por Estados Unidos por incitar a posturas hostiles contra nuestro país y otras naciones de la región, y exige enérgicamente que se pongan fin a los intentos de confrontación entre bloques que destruyen la paz y la estabilidad regionales", ha zanjado la cartera norcoreana.