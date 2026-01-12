Corea del Norte alerta del "desprecio de EEUU" por "la existencia de la ONU" y denuncia "actos criminales"

Archivo - Imagen de archivo del líder norcoreano, Kim Jong Un. - -/KCNA via YNA/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han denunciado este lunes el "desprecio" de Estados Unidos por "la existencia de la ONU" con sus "actos criminales" y han afirmado que, en vez de analizar las actuaciones de Pyongyang, habría que abordar las medidas "lamentables" que Washington pone en marcha.

Así lo han expresado en un comunicado difundido por la agencia de noticias norcoreana KCNA, donde han criticado los planes de la ONU de analizar supuestas violaciones por parte de Corea del Norte a las sanciones internacionales impuestas en su contra.

"Lo que debería ser puesto en duda y habría que discutir ampliamente en el seno de la ONU es el asunto pendiente de que Estados Unidos lleva a cabo actos criminales atroces", han aclarado, aunque no han hecho referencia a casos concretos.

En este sentido, han acusado a Washington de "seguir utilizando de manera irracional la ONU para satisfacer sus propios intereses geopolíticos, algo que nunca debería haberse permitido". "Realizan actos reprobables e inmorales, y se burlan de lo que es la ONU con sus metas egoístas", han apuntado.

La semana pasada, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su salida de 66 organizaciones internacionales por ser "contrarias a los intereses estadounidenses", de las cuales casi la mitad son de la ONU.

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".