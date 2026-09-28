Corea del Norte alerta de una "inestabilidad extrema" en la zona y afea las maniobras militares de EEUU y socios

Archivo - El viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, ha alertado este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas de la "inestabilidad extrema" que se registra en la península coreana, aludiendo a la alianza militar entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que describe como cada vez "más agresiva".

"La península coreana y sus alrededores se enfrentan a una inestabilidad extrema y a una tensión aún más aguda --a un nivel superior al del año pasado-- debido a la persistente hostilidad hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y a la creciente confrontación militar por parte de Estados Unidos y sus seguidores", ha señalado desde Nueva York.

En particular, el viceministro ha acusado a la Administración de Trump de convertir la alianza militar con Japón y Corea del Sur en "un bloque militar más ofensivo y agresivo que incorpora una dimensión nuclear" contra Pyongyang.

"Estados Unidos conspira con sus aliados para modificar y actualizar sistemáticamente los escenarios de guerra nuclear contra la RPDC, así como para perfeccionar su capacidad operativa mediante provocadores simulacros bélicos y un continuo despliegue de fuerzas militares", ha apuntado, en alusión a las maniobras militares conjuntas de Washington, Seúl y Tokio en aguas cercanas a la península coreana.

Así, ha afeado al Gobierno estadounidense que "ni siquiera se ha molestado en ocultar su peligroso intento de confrontación militar" contra Corea del Norte, así como la "deriva militar" en la región, al considerar que está fomentando la "ambición" de Corea del Sur de poseer submarinos de propulsión nuclear mientras dspliega equipo militar.

A ello se suma los intentos de rearme de Japón, país que ha descrito como "un criminal de guerra de primera categoría". "Está aprovechando la actual turbulencia internacional (...) con un compromiso que incluye la revisión de la Constitución de la Paz de 194, el abandono de la política de 'defensa exclusiva', la reforma de la estructura militar y el incremento de su arsenal", ha agregado sobre unas acciones que, augura, "cienes nubarrones de guerra" en la región y suponen un "grave desafío a la paz mundial".

"El contexto militar y político global se deteriora día a día, y el abuso ilimitado de poder se ha convertido en algo habitual. En estas circunstancias, la peligrosa amenaza militar de Estados Unidos, Japón y la República de Corea (por Seúl) no tiene precedentes y sigue batiendo los peores récords en cuanto a escala, intensidad, naturaleza y peligrosidad, generando una inestabilidad de seguridad en la península coreana a un nivel nunca visto en años anteriores", ha advertido Kim.

Pese a ello, ha asegurado que no se ha producido "ningún conflicto físico" en la península coreana, un extremo que ha atribuido a la "poderosa" disuasión de Pyongyang. "El equilibrio de poder regional, sustentado por las capacidades de autodefensa de la RPDC, frena eficazmente el riesgo de conflicto armado. Nadie puede negar un hecho tan evidente", ha insistido.

Al hilo, ha aprovechado para defender la "disuasión nuclear" del país asiático alegando que le permite "salvaguardar la soberanía, la seguridad y la paz frente a agresiones y amenazas externas".

"El estatus de la RPDC como Estado poseedor de armas nucleares --consolidado de manera firme, permanente e irreversible, tanto en el plano físico como en el jurídico-- jamás podrá ser revertido bajo ninguna circunstancia, por más que las fuerzas hostiles se empeñen en negarlo al unísono mediante todo tipo de retórica", ha asegurado, antes de reafirmar el compromiso de Pyongyang con la defensa de su "soberanía nacional, la paz y la seguridad".