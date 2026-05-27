Corea del Norte confirma un ensayo con un nuevo lanzacohetes múltiple bajo supervisión de Kim Jong Un

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en un acto en la capital, Pyognyang, en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han asegurado este miércoles que realizaron el martes un ensayo con un nuevo lanzacohetes múltiple, unas pruebas supervisadas por el líder norcoreano, Kim Jong Un, después de que Corea del Sur denunciara el lanzamiento de varios proyectiles hacia aguas del mar Amarillo.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, el ensayo implicó una prueba del sistema de lanzamiento múltiple de misiles ligeros a través del disparo de misiles de crucero, tras lo que Kim mostró su "gran satisfacción" con las pruebas.

Así, el líder norcoreano ha subrayado que estas pruebas "suponen una señal clara de renovación de las capacidades militares" y "un hecho que supone un gran adelanto técnico en el refuerzo de las capacidades de combate del Ejército".

Kim ha ensalzado que Pyongyang ha logrado "mejorar la aplicación en combate de todas las lanzaderas gracias a la completa renovación de los sistemas de control y disparo y de automatización", al tiempo que ha esgrimido que el país continúa avanzando en las mejoras de sus capacidades militares.

"La actual situación exige la renovación incesante de la capacidad militar", ha explicado Kim, quien ha insistido en que el objetivo de las autoridades es "preservar la soberanía y la seguridad" y "garantizar el desarrollo del socialismo valiéndose una disuasiva capacidad militar".

"Es invariable la línea de nuestro partido y Gobierno a la hora de multiplicar de manera constante y acelerada las fuerzas nucleares y convencionales", ha destacado el líder norcoreano, al tiempo que ha adelantado que Pyongyang seguirá avanzando en su proyecto de "defender la soberanía militar y ejercer con responsabilidad el derecho a la autodefensa".

La confirmación del ensayo llega un día después de que el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) denunciara el lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar Amarillo --situado entre China y la península de Corea--, desde el área de Jongju, situada en la provincia de Pyongan del Norte (noroeste).

El último lanzamiento de este tipo por parte de Corea del Norte tuvo lugar el 19 de abril, tras lo que Pyongyang confirmó un ensayo con misiles balísticos tierra-tierra que incluyó pruebas de bombas de racimo. Apenas una semana antes, realizó pruebas de misiles de crucero y misiles antibuque en el mar Amarillo desde el destructor 'Choe Hyon', unos ejercicios que estuvieron supervisados por Kim.

Ambos países siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio. Las partes no han logrado desde entonces concretar un pacto para poner fin al conflicto de forma oficial, si bien el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang.