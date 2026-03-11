Corea del Norte denuncia "los actos de agresión" de EEUU e Israel contra Irán y "respeta" la elección de Mojtaba Jamenei

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante un acto oficial en Pyongyang en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han denunciado este miércoles "los actos de agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto sobre "la paz regional" en Oriente Próximo, al tiempo que han destacado que Pyongyang "respeta el derecho del pueblo iraní" de elegir a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, en el marco de la citada ofensiva contra el país asiático.

"Expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos enérgicamente los actos de agresión de Estados Unidos e Israel, que están destruyendo las bases de la paz y la seguridad regionales y aumentando la inestabilidad en todo el mundo al perpetrar un ataque militar ilegal contra Irán", ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano.

Así, ha subrayado que "cualquier amenaza retórica o acción militar que viole el sistema político y la integridad territorial del país en cuestión, interfiera en sus asuntos internos y abogue abiertamente por el intento de derrocar su sistema social, merece la crítica y el rechazo mundial y nunca puede ser tolerada".

"En lo relativo al anuncio oficial sobre la elección por parte de la Asamblea de Expertos del nuevo líder de la Revolución Islámica, respetamos el derecho y la decisión del pueblo iraní de elegir a su líder supremo", tal y como ha recogido la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.