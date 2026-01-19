Corea del Norte describe a Corea del Sur como el "país hostil número uno" a pesar de los intentos de acercamiento

Archivo - Estatua De Kim Il Sung en Corea del Norte. - GOBIERNO DE COREA DEL NORTE - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han descrito este lunes a Corea del Sur como el "país hostil número uno" a pesar de los intentos por parte del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, de lograr un acercamiento con las autoridades norcoreanas para reducir la tensión en la península de Corea.

La agencia estatal norcoreana KCNA ha publicado una serie de imágenes de un evento celebrado en un Centro de Educación de Pyongyang, hasta donde se han desplazado decenas de personas para conmemorar el 80ª aniversario de la fundación de la Liga de la Juventud Patriótica Socialista.

En las pancartas presentadas durante el acto, la organización ha presentado a Corea del Sur como el "país hostil número uno y archienemigo" de Corea del Norte y han apuntado a Seúl como responsable de "crear un delirio antagonista que busca acabar con el régimen" norcoreano, tal y como ha indicado la citada agencia.

Estos mensajes hacen alusión también a parte del contenido de la Constitución de Corea del Sur, que define el territorio surcoreano como la península en su completo y que, según Pyongyang, reflejan las intenciones de Seúl de hacerse con suelo norcoreano.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, denunció en septiembre del año pasado que el artículo de la Carta Magna surcoreana muestra "el verdadero color de la naturaleza" del país vecino y ha vuelto a hablar de "relaciones hostiles" entre las partes.