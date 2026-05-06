Corea del Norte elimina de la Constitución la referencia a la unificación con su vecino del sur

Banderas de Corea del Norte - Europa Press/Contacto/Stanislav Varivoda

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte ha eliminado la referencia a la unificación con su vecino en la Constitución, redefiniendo por primera vez el territorio norcoreano como un país separado de su antiguo adversario del sur, lo que representa una nueva política hostil hacia Seúl.

El cambio, revelado en el marco de una conferencia organizada por el Ministerio de Unificación surcoreano, también incluye una nueva cláusula que delimita el territorio de Corea del Norte, si bien no profundiza en la disputada frontera marítima en el mar Amarillo, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Corea del Norte adoptó su Constitución por primera vez en septiembre de 1948 y la enmendó en hasta cinco ocasiones antes de introducir el texto socialista en 1972. El pasado mes de marzo, las autoridades aprobaron una enmienda para eliminar la palabra "socialista" del título.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha hablado repetidamente de las dos Coreas como países separados y también ha borrado referencias simbólicas sobre la reunificación, incluyendo el Arco de la Reunificación, ubicado en Pionyang.