Corea del Sur acusa a Zelenski de violar la confidencialidad del traslado de soldados norcoreanos

Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en su visita a Mexico, 24 septiembre 2026. - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha acusado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de violar un acuerdo de confidencialidad al revelar el traslado al país de dos soldados de Corea del Norte capturados por el Ejército de Ucrania en el marco de los combates registrados entre 2024 y 2025 en la región rusa de Kursk, escenario entonces de una incursión ucraniana en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Tras sopesar los posibles problemas que habría acarreado la divulgación pública, llegamos al consenso de que mantener el asunto en privado era la decisión acertada en todos los aspectos", ha afirmado Lee en redes sociales, después de que Zelenski anunciase en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el reciente traslado de los dos soldados norcoreanos a Corea del Sur.

Lee ha asegurado que el envío de prisioneros norcoreanos es una cuestión de "gran sensibilidad, con importantes repercusiones para la diplomacia, la seguridad nacional y la situación en la península de Corea" y que, si bien desconoce los motivos de Ucrania para romper el acuerdo, encuentra la situación "profundamente lamentable".

Además, Lee ha respondido a las críticas de la oposición sobre el acuerdo de confidencialidad, diciendo que sería "imprudente y cruel" revelar el traslado, independientemente de como afectaría a las relaciones intercoreanas, la pérdida de vidas o el perjuicio al interés nacional.

Los dos soldados norcoreanos fueron capturados por las fuerzas ucranianas en enero de 2025 y pidieron ser entregados a Corea del Sur. "Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur", afirmaron en una entrevista al diario surcoreano 'Chosun Ilbo' en febrero de 2025.