Corea del Sur anuncia maniobras militares con EEUU y Japón del 7 al 11 de septiembre

Archivo - Un avión de combate Super Hornet participando en el primer ejercicio multidominio Freedom Edge, llevado a cabo por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en aguas internacionales, al sur de la isla de Jeju, en el sur de Corea del Sur. - -/US Navy vs YNA/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Corea del Sur ha anunciado este viernes que llevará a cabo junto a Estados Unidos y Japón las maniobras militares 'Filo de Libertad' en aguas internacionales próximas a la isla de Jeju, situada al sur de la península de Corea, entre los días 7 y 11 de septiembre.

Así lo ha anunciado el Estado Mayor Conjunto de Seúl en un comunicado recogido por la agencia surcoreana Yonhap en el que precisa que el ejercicio tendrá lugar en aguas internacionales al este y sur de Jeju.

"Este ejercicio es un ejercicio defensivo que realizan anualmente Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para responder a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, y para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales", ha manifestado el órgano castrense.

Se trataría del tercer año consecutivo en el que estas maniobras se llevan a cabo, tras sus ediciones en 2025 y, por partida doble, 2024.

El anuncio llega tras unas convulsas semanas para la alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur. A mediados de agosto, Seúl y Washington acordaron reducir el ejercicio Escudo de Libertad Ulchi (UFS, por sus siglas en inglés) por iniciativa de la Casa Blanca, aduciendo el elevado coste de las operaciones y el rechazo del país asiático a unirse a la guerra contra Irán.

De hecho, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en redes sociales que había dado orden al Pentágono de reducir "sustancialmente" los ejercicios militares señalando la "muy buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

No ha sido el único traspiés de la colaboración entre ambos ejércitos, ya que este mismo lunes la Marina de Corea del Sur anunció la cancelación por parte de Estados Unidos de unas maniobras militares anfibias conjuntas con Corea del Sur alegando un despliegue "limitado debido a la situación en Oriente Próximo".

Tal evaluación coincide con acontecimientos sobre el terreno como el despliegue en aguas del mar Arábigo del portaaviones estadounidense 'USS George Washington', anteriormente destinado en Japón, anunciado el pasado jueves por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).