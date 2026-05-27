Corea del Sur atribuye a Irán el ataque de principios de mayo contra uno de sus buques en Ormuz

Archivo - Imagen de banderas de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han atribuido este miércoles a Irán el ataque perpetrado a principios de mayo contra una de sus embarcaciones en el estrecho de Ormuz, tras una investigación que apunta a que se utilizaron misiles antibuque desarrollados en territorio iraní.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha indicado que "los análisis técnicos concluyen que se han identificado objetos pertenecientes a una serie de misiles de crucero antibuque tipo 'Noor' de largo alcance y fabricados en Irán", según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

No obstante, ha afirmado que se reserva cualquier consideración sobre el "actor iraní último" tras el lanzamiento y sobre la idea de si fue o no un ataque intencionado. El viceministro de Exteriores, Park Yoon Joo, ha señalado que se han estado analizando los restos de motores obtenidos para "determinar su naturaleza" y hallar a los posibles responsables.

Previamente, el Gobierno surcoreano informó de que el barco, el 'HMM Namu', operado por la empresa HMM Co., fue alcanzado por dos objetos sin identificar el pasado 4 de mayo cuando atravesaba la zona, principal punto caliente del conflicto en Oriente Próximo.

Hace dos semanas, las autoridades surcoreanas abrieron pesquisas en torno al suceso, después de que la empresa HMM dijera que estaba estudiando si se trató de "un ataque externo o un fallo interno" y aclarara que el buque sería trasladado a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un primer momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de atacar el buque e insinuó que Seúl debería sumarse a una iniciativa "humanitaria" con la que buscaba garantizar el tránsito en la zona pero que luego fue suspendida.