Corea del Sur convoca al embajador de Ucrania por revelar el traslado de dos soldados norcoreanos capturados

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Corea del Sur. - Gage Skidmore / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha convocado este lunes al embajador en funciones de Ucrania en el país, Andri Vieshkin, para transmitirle su firma protesta por hacer público la semana pasada el traslado de dos soldados norcoreanos a territorio surcoreano después de que ambos fueran capturados por las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk.

"Hemos expresado nuestro profundo malestar por el hecho de que, a pesar de existir un acuerdo claro entre Corea del Sur y el Gobierno ucraniano para mantener la confidencialidad sobre el traslado de dichos prisioneros, la parte ucraniana divulgó unilateralmente el traslado de los mismos durante la reciente Asamblea General de la ONU sin ofrecer explicaciones previas suficientes ni realizar consultas específicas", ha lamentado el Ministerio en un comunicado.

Así, ha acusado al Gobierno ucraniano de "emitir un comunicado falso negando la existencia de dicho acuerdo de confidencialidad" y ha subrayado que la difusión de esta información "socava gravemente la confianza entre ambos gobiernos y perjudica las relaciones amistosas".

Es por ello que ha exigido a Kiev "una aclaración oficial y una disculpa por la divulgación unilateral y el anuncio sobre la repatriación de los prisioneros de guerra norcoreanos", al tiempo que ha instado a adoptar medidas para evitar que "situaciones similares vuelvan a ocurrir".

Los dos soldados norcoreanos fueron capturados por las fuerzas ucranianas en enero de 2025 --convirtiéndose en los primeros en serlo desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de un acuerdo con Moscú-- y pidieron ser entregados a Corea del Sur.

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur calculan que Corea del Norte desplegó unos 15.000 soldados para apoyar la contraofensiva rusa en Kursk, con cálculos que apuntan que unos 6.000 habrían muerto en los combates.