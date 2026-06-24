Corea del Sur detiene a un soldado de Corea del Norte tras cruzar la frontera común

Archivo - Varios vehículos militares de Corea del Sur cruzan un puente cerca de la frontera con Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han anunciado este miércoles que un soldado de Corea del Norte ha sido puesto bajo custodia tras cruzar la frontera común, un suceso que está siendo investigado para determinar si el objetivo de esta persona era desertar al país vecino.

"El Ejército ha logrado poner bajo custodia durante la noche del martes a un soldado norcoreano en el frente central. Las autoridades competentes están investigando los detalles", ha dicho el Estado Mayor Conjunto en un mensaje recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Según estas informaciones, el soldado norcoreano habría expresado su deseo de desertar, si bien no hay confirmación oficial al respecto. El caso es el cuarto de este tipo --dos civiles y dos militares-- desde que el actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio de 2025.

Lee ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang, si bien por ahora no se ha producido un inicio de conversaciones entre ambos países, que siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio.