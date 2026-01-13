Corea del Sur y Japón apuestan por reforzar sus lazos ante la creciente tensión con China

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, han apostado este martes por impulsar sus lazos en materia de seguridad y economía ante la creciente tensión con China, una medida con la que buscan "impulsar la diplomacia" en la región.

Así lo ha explicado la propia Takaichi, que se ha reunido con el mandatario surcoreano en la ciudad de Nara, de la que es originaria, durante una visita de dos días a la zona. "Esta colaboración entre las partes", ha declarado, "tiene una importancia estratégica para los dos países", según informaciones recogidas por el diario nipón 'The Japan Times'.

En este sentido, ha afirmado que las partes han llegado además a un acuerdo sobre los restos de ciudadanos surcoreanos que fallecieron en Japón tras haber sido reclutados para realizar trabajos forzosos durante la ocupación japonesa, por lo que Tokio ha accedido a la realización de pruebas de ADN.

Las partes han defendido la realización de "más visitas de este tipo", tanto a un país como al otro, después de que Lee visitara también territorio chino para mantener conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, a medida que aumenta la tensión con Tokio.

"Espero que esta visita sirva para llevar las relaciones entre Japón y Corea del Sur a un nuevo nivel", ha expresado Takaichi tras el encuentro. Además, ha manifestado que ambos líderes esperan "cimentar una buena relación personal" para "favorecer un acercamiento entre los vecinos en plena situación geopolítica compleja a nivel mundial".

EL PRESIDENTE SURCOREANO REIVINDICA "COOPERACIÓN"

Aunque Takaichi no ha hecho alusión a las diferencias con China y el reciente cruce de acusaciones entre las partes a raíz de una serie de declaraciones sobre Taiwán, Lee ha recalcado la necesidad de que Tokio, Seúl y Pekín "identifiquen una base común y se comuniquen de forma eficiente".

"Quiero resaltar la necesidad de que los tres países identifiquen puntos en común para comunicarse y cooperar", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado la importancia de lograr la "desnuclearización completa de la península de Corea para establecer una paz duradera en la zona". "Hemos acordado seguir coordinándonos para bordar la cuestión norcoreana", ha añadido.

Las partes han pactado, a su vez, cooperar para recuperar los restos de los muertos en la gran inundación que tuvo lugar en 1942 y que dejó casi 200 muertos --entre ellos 136 trabajadores coreanos-- en una mina de carbón de la prefectura de Yamaguchi.

El jefe de Estado surcoreano ha descrito esta medida como un "progreso pequeño pero significativo sobre asuntos históricos de gran importancia" para Corea del Sur. "Ante un orden mundial cada vez más complejo, creo que la cooperación entre Corea del Sur y Japón es más importante que nunca", ha dicho.

"La incertidumbre política está creciendo, el multilateralismo está siendo puesto a prueba y la independencia de las cadenas de producción a nivel mundial están siendo instrumentalizadas", ha lamentado, no sin antes recalcar que existen "desafíos" que habrá que "confrontar" mediante "el respeto y la confianza mutuas".